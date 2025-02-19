Aladağlar Milli Parkı'nda Yaban Keçilerine Yem Bırakıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar Milli Parkı'ndaki yaban keçilerine yem bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Pınarbaşı mevkisinde olumsuz kış koşullarında yaban keçilerinin aç kalmaması için besleme çalışması yaptı.

Ekipler, bölgedeki yaban keçileri için kuru yonca bıraktı.