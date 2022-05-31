Aladağ'daki Yurt Yangınıyla İlgili Davada 8 Sanığa 4 Yıl 2 Ay İla 15 Yıl Arasında Değişen Hapis Cezası Verildi - Haberler

Adana'nın Aladağ ilçesinde, Süleymancılara ait kaçak yurtta 2016 yılında çıkan yangında 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 18 kişinin yargılandığı davanın istinaf duruşması bugün yapıldı. Duruşmada kararını açıklayan heyet, sekiz sanık hakkında, 4 yıl 2 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, Süleymancılara ait kaçak yurtta 29 Kasım 2016'da çıkan yangında 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirmesi, 24 çocuğun yaralanmasıyla ilgili 18 kişinin yargılandığı davanın istinaf duruşması, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde bugün yapıldı.

Duruşmayı, yangında yaşamını yitiren çocukların ailelerinin yanı sıra CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ile Türkiye Barolar Birliği, Adana Barosu, CHP Adana İl Başkanlığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşundan temsilciler de izledi.

Duruşmada kararını açıklayan heyet, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıklar hakkında verdiği hükmü kaldırılarak sanık İsmail Uğur'un 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 15 yıl, Cuma Ali Genç'in 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçundan 13 yıl 9 ay, sanıklar Mahmut Deniz, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Keleş, Ramazan Dede'nin aynı suçtan 11 yıl 3 ay, sanık Zeki Yılmaz'ın da yine aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi, yurdu işleten derneğin başkanı İsmail Uğur'u 12 yıl 2 ay 20 gün, yurt müdürü Cuma Ali Genç'i 11 yıl 1 ay 10 gün, dernek görevlilerinden Mahmut Deniz'i 10 yıl, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş'i 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırmıştı.

İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararda ilçe milli eğitim müdürü ve müfettişler hakkında 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan verilen 7 ay 15'er günlük cezalar, açıklanması geri bırakıldığı için istinafa tabi olmamıştı. İlk derece mahkemesinin itfaiyeci sanıklar hakkında da verdiği beraat kararları da istinafa taşınmamıştı.

ANKA / Güncel