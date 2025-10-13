Aladağ'da Mevsimin İlk Karı Yağdı
Adana'nın Aladağ ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 9 dereceye kadar düştüğü ilçede, yüksek rakımdaki kesimlerde kar yağışı başladı ve Toros Dağları'ndaki bazı tepeler beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel