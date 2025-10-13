Haberler

Aladağ'da Mevsimin İlk Karı Yağdı

Aladağ'da Mevsimin İlk Karı Yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Aladağ ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 9 dereceye kadar düştüğü ilçede, yüksek rakımdaki kesimlerde kar yağışı başladı ve Toros Dağları'ndaki bazı tepeler beyaz örtüyle kaplandı.

Adana'nın Aladağ ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde 9 dereceye kadar düştüğü ilçede, yüksek rakımdaki kesimlerde kar yağışı başladı.

Yağışın ardından Toros Dağları'ndaki bazı tepeler beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 77 yıllık dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.