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Alaçamlı öğrencilerden atletizm başarısı

Alaçamlı öğrencilerden atletizm başarısı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencileri atletizmde Samsun'u temsil edecek.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencileri atletizmde Samsun'u temsil edecek.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Küçükler Atletizm İl Birinciliği müsabakaları İlkadım Atletizm Sporcu Eğitim Merkezinde 200 sporcunun katılımıyla yapıldı.

İki gün süren yarışlarda Alaçam Atatürk Ortaokulu öğrencileri Yusuf Sonkaya il üçüncüsü, Nedime Toyran il ikincisi, Esma Kır il üçüncüsü oldu.

Okul Müdürü İbrahim Şenel, öğrencilerinin büyük gayret ve azimle çalıştıklarını belirterek, "Bu başarıda en büyük başarı Beden Eğitimi Öğretmeni Serdar Çorlu'nun. Dereceye giren sporcularımızın haziran ayında Sivas'ta yapılacak olan yarışmalarda ilimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır. Sporcularımızı ve öğretmenimizi kutluyorum." dedi.

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Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Güncel

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