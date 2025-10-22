Haberler

Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze yararına kermes

Samsun'da Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze yararına kermes düzenlendi.

Velilerin yaptığı yiyecek ile içecekler, okulda düzenlenen kermeste satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye ulaştırılmak üzere bağışlanacak.

Kermese Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, şube müdürü Adem Cengiz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
