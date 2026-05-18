Haberler

Alaçam'da Gençlik Haftası kapsamında Kaymakam Kayabaşı'na ziyaret

Alaçam'da Gençlik Haftası kapsamında Kaymakam Kayabaşı'na ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alaçam Gençlik Merkezi, Gençlik Haftası kapsamında Kaymakam Fatih Kayabaşı'nı makamında ziyaret etti. Görüşmede gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde aktif rol almasının önemi vurgulanırken, Kaymakam gençlere destek sözü verdi.

Alaçam Gençlik Merkezi tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı makamında ziyaret edildi.

Ziyarette Gençlik Haftası dolayısıyla yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verilirken, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda aktif rol almalarının önemine vurgu yapıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençlik çalışmaları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Kaymakam Fatih Kayabaşı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gençleri her alanda desteklemeye devam edeceğini belirtti. Gençlik Haftası'nın gençlerin birlik, beraberlik ve milli değerler etrafında kenetlenmesine önemli katkı sunduğunu ifade eden Kayabaşı, Alaçam Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

Alaçam Gençlik Merkezi yetkilileri ise misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Fatih Kayabaşı'na teşekkür ederek Gençlik Haftası boyunca çeşitli etkinliklerin devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan 'AK Parti'ye geçecek' iddialarına cevap

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Sözleriyle alandakileri coşturdu
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi

Giderayak son kıyağını yaptı!

Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda

Telefonunu değiştirmeyi düşünenlere kötü haber