Alaçam'da Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu
Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki T.A, evinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde, evde tek başına yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu
Alparslan Mahallesi İstiklal 2'inci Sokak'ta ikamet eden 70 yaşındaki T.A'nın yakınları eve gittiklerinde, yaşlı kadının yerde hareketsiz halde yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yaşlı kadının yaşamını kaybettiği belirlendi.
Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırılan T.A'nın kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel