Alaçam'da lise öğrencileri Ankara'yı ziyaret etti

Alaçam'da lise öğrencileri Ankara'yı ziyaret etti
Güncelleme:
Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

Programa ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Samsun İl Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Özdemir de eşlik etti.

Öğrenciler Hacı Bayram Veli Camisi'nde sabah namazının ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gezi kapsamında, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesini gezip akademisyenlerle görüşerek üniversite ve meslek yaşamı hakkında bilgi alan öğrenciler, 1. TBMM binasını (Kurtuluş Savaşı Müzesi), Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Okul Müdürü Nurcan Bolat yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin üniversite ortamlarını tanıması, hedeflerini güçlendiren önemli bir adımdı. Bu gezinin onların motivasyonuna büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Ulaşım desteği veren 1982 mezunlarımız Osman Tural ve Ercan Özgül'e teşekkür ediyorum. Ayrıca gezi boyunca emek veren öğretmenlerimize de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
