Alaçam'da "Köklerimizden Tuvale" projesi uygulanacak

Güncelleme:
Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesince hazırlanan "Köklerimizden Tuvale" resim atölyesi projesi, hibe almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen program kapsamında proje koordinatörlüğünü okulun müdür yardımcısı Neslihan Keçeci'nin yürüttüğü proje kapsamında, "Köklerimizden Tuvale" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında hak kazanılan 173 bin liralık hibe ile öğrencilerin kültürel köklerinden ve aile değerlerinden ilham alarak sanatsal çalışmalar yapabilecekleri, Milli Eğitim Bakanlığının tasarım beceri atölyeleri anlayışına uygun resim atölyesi oluşturulacak.

Bir eğitim yılı boyunca devam edecek proje sürecinde kültürel motifler, aile temalı çalışmalar, geleneksel sanat uygulamaları ve çeşitli sergi faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Proje sonunda öğrencilerin eserlerinden oluşan "Köklerimizden Tuvale Aile ve Kültür Sergisi" düzenlenecek.

Okul müdürü Nurcan Bolat, yürüttükleri projenin öğrencilerin çok yönlü gelişimine önemli katkı sunacağını belirterek, "Projenin hazırlanması ve kabul sürecinde gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı müdür yardımcımız ve proje koordinatörümüz Neslihan Keçeci'ye teşekkür ediyorum. Projede emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bolat, ayrıca, projeye desteklerinden dolayı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Alaçam Belediyesi ve Alaçam Halk Eğitimi Merkezine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
title