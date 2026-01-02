Alaçam'da vatandaşlar karın tadını kayarak çıkardı
Samsun'un Alaçam ilçesinde kar yağışı sonrası vatandaşlar, kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Beyaza bürünen yokuşlarda poşet ve tepsilerle kayarak keyifli vakit geçirdiler.
Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar, kayarak keyifli vakit geçirdi.
İlçe genelinde beyaza bürünen yokuşlara gelen vatandaşlar, poşet ve tepsilerle karda kayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Kar yağışına aldırmayan vatandaşlar, eğlence dolu zaman geçirdi.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel