Haberler

Alaçam'da vatandaşlar karın tadını kayarak çıkardı

Alaçam'da vatandaşlar karın tadını kayarak çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde kar yağışı sonrası vatandaşlar, kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Beyaza bürünen yokuşlarda poşet ve tepsilerle kayarak keyifli vakit geçirdiler.

Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar, kayarak keyifli vakit geçirdi.

İlçe genelinde beyaza bürünen yokuşlara gelen vatandaşlar, poşet ve tepsilerle karda kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Kar yağışına aldırmayan vatandaşlar, eğlence dolu zaman geçirdi.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
Türkiye'nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu'da termometreler eksi 21,3'ü gösterdi

Ne Erzurum ne de Kars! İşte Türkiye'nin en soğuk ili
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu

AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor

Tüm detaylar netleşti! Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor
Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi