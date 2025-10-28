Alaçam'da 10 bin kitap öğrencilerle buluşturuldu

Alaçam Kaymakamlığı tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi "Alaçam Okuyor" kapsamında, ilçede okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt ve Proje Koordinatörü Gülşah Pekcan, Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi'ni ziyaret ederek öğrencilere yeni kitapları teslim etti.

Gerçekleştirilen ziyaretle birlikte Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesine kazandırılan kitap sayısı 1000'e ulaştı.

Kaymakamlık tarafından yürütülen proje kapsamında ilçe genelinde okullara ulaştırılan kitap sayısının ise 10 bini geçtiği bildirildi.

Proje sürecinde, kitap dağıtımının yanı sıra onlarca kitap, öğrencilerle birlikte okunarak söyleşi etkinlikleri düzenlendi.

Bu buluşmalarda öğrenciler, kitaplar üzerine sohbet ederek okuma alışkanlığını pekiştirme fırsatı buldu.

Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Kayabaşı, okumanın bireysel gelişim ve akademik başarı üzerindeki etkisine değinerek, "Okuyan, düşünen ve üreten bir gençlik hedefiyle çalışıyoruz. Her öğrencimizin bir kitapla buluşmasını istiyoruz." dedi.

Proje kapsamında ilçedeki tüm okulların kütüphanelerinin zenginleştirilmeye ve öğrencilerle kitap söyleşilerinin sürdürülmeye devam edeceği belirtildi.