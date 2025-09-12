Haberler

Alacak Meselesi Kanlı Bitti: İki Kişi Öldü

Başakşehir'de iş yerinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı iş insanını silahla öldüren kişi, intihar etti. Olayda hayatını kaybedenlerin alacakları 80 milyon lira olduğu öğrenildi.

Erdal Özlek (44), dün aralarındaki alacak meselesini konuşmak üzere Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi'ndeki İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda iş yeri bulunan Hakan Selçuk Candar'ın (58) yanına gitti.

İçeriden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerinde silahla vurulan iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada Candar'ın Özlek'i vurduğu ve aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden iki kişinin peynircilikle uğraştıkları ve aralarında yaklaşık 80 milyon liralık alacak meselesinin bulunduğu öğrenildi.

Özlek ile Candar'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
