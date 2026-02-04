Haberler

Husumetlilerin bıçaklı ve silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Husumetlilerin bıçaklı ve silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşanan alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada, T.B. tarafından bıçaklanan Ali Karga yaşamını yitirdi. T.B. ise tedavi altına alındı.

ORDU'nun Korgan ilçesinde alacak kavgasında T.B. (28) tarafından bıçaklanan Ali Karga (61) öldü. Karga'nın tabancayla yaraladığı T.B. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen T.B. (28), Ali Karga'nın evine geldi. Burada, taraflar arsında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada T.B., yanında getirdiği bıçakla Ali Karga'ya saldırdı. Ali Karga da üzerindeki tabancayla T.B.'ye ateş etti. Ali Karga, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Sağ eline ve koltuk altına mermi isabet eden T.B. ise kaçtı. Ali Karga'nın eşi A.K. de (59) çıkan arbedede hafif yaralandı.

A.K.'nin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Karga'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Karga'nın cenazesi Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından yaralı olarak yakalanan ve gözaltına alınan T.B., Korgan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. T.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler

Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! 3 kalemde yardım yapılacak
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı kahretti
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj

Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
Suudi Arabistan'da ilginç Ronaldo ilanı

"Nereden nereye" dedirten kare
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı kahretti
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu

Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Ülke cehennemi yaşadı! Yüzlerce ev dakikalar içinde küle döndü

Ülke cehennemi yaşadı! Yüzlerce ev dakikalar içinde küle döndü