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Parasını alamayan işçi, belediyenin makam aracını haczettirdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Parasını alamayan işçi, belediyenin makam aracını haczettirdi

Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan ve alacağını alamayan işçi, belediye makam aracını haczettirdi. Makam aracı çekici tarafından çekilirken görüntülenirken; konu ile ilgili konuşan başkan yardımcısı ise aracın haciz edildiğini, makam aracının da şahsa değil belediyeye ait olduğunu söyledi.

Kırşehir Belediyesinde işine son verilen işçi S.D., belediye karşı tazminat davası açtı. Açılan davayı kazanan işçi icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağının tahsili için belediye başkan yardımcısının makam aracını haczettirdi.

Alacağını alamayan işçi belediyenin makam aracını haczettirdi

ARAÇ, BELEDİYEYE AİT

Konu ile ilgili görüşülen başkan yardımcısı ise aracın haciz edildiğini, makam aracının da şahsa değil belediyeye ait olduğunu söyledi. Makam aracı ise çekici ile haczedilerek muhafaza için otoparka götürüldü.

Alacağını alamayan işçi belediyenin makam aracını haczettirdi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırşehir, işçi, Güncel, Haberler

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