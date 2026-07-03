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Türk Kızılay Alaca'da 112 ünite kan topladı

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Çorum'un Alaca ilçesinde Türk Kızılay'ın mobil kan bağış aracında 1-3 Temmuz tarihleri arasında 3 günde 36 ünite kan toplandı. Bağış yapan vatandaşlara termal çanta hediye edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, Türk Kızılay'ın mobil kan bağış aracında 3 gün günde 12 ünite kan toplandı.

Alaca Cumhuriyet Meydanı'nda Kızılay'ın mobil kan bağış aracında, 1-3 Temmuz tarihleri arasında vatandaşlardan kan bağışı kabul edildi.

Burada kan bağışında bulunan vatandaşlara termal çanta hediye edildi.

Türk Kızılay Çorum Kan Bağış Merkezi'nde görevli hemşire Mücahid Görgüç, AA muhabirine, Çorum Kan Bağış Merkezi olarak Alaca'da vatandaşları kan bağışına davet ettiklerini söyledi.

Görgüç, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Hastanelerde kana ihtiyaç duyulması hala tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
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