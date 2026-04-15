ALKÜ'nün "Sektör-Öğrenci Buluşması" etkinliği başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ALKÜ tarafından düzenlenen 'Sektör-Öğrenci Buluşması' etkinliği, 70 otel işletmesinin katılımıyla başladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kılıç, etkinliğin kariyer açısından önemli olduğunu vurguladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) iki gün sürecek "Sektör-Öğrenci Buluşması" etkinliği başladı.

ALKÜ tarafından Kestel Yerleşkesi Amfitiyatro alanında yapılan etkinlikte, çoğunluğu otel 70 işletme stant açtı.

Müzik şöleni ve yöresel Kazak dansı gösterisiyle başlayan etkinliğe RTÜK Başkanvekili Deniz Güçer, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Celil Kara, akademisyenler, öğrenciler ve firmaların temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kılıç, istihdam odaklı bir üniversite olduklarını belirterek, buluşmanın öğrencilerin kariyerleri için çok değerli olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından protokol, stantları gezerek sektör temsilcileri ve öğrencilerle sohbet etti.

Ardından RTÜK Başkanvekili Güçer, Alev Alatlı Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluştu. Burada medyanın dönüşümünü ve dijitalleşmenin geleceğini anlatan Güçer, bugünün fırsatlar kadar dezavantajlar da sunduğunu söyledi.

Güçer, öğrencilere bu fırsatları değerlendirmeleri konusunda önerilerde bulunarak, "Hiçbir mazeret ve bahane başarının yerini tutmayacaktır. Mazeretlere sığınmayarak çalışan bir insanın, bugüne kadar hiçbir sektörde başarısız olduğunu görmedim." diye konuştu.

Program, soru-cevap kısmının ardından Güçer'e plaket ve teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

