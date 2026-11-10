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Al Jazeera, sivil giyinen İsrail askerlerinin Batı Şeria'da saldırılarını belgeledi

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Al Jazeera araştırması, sivil kıyafetli İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılara katıldığını ortaya koydu. İsrailli yerleşimcilerin 14 Filistinliyi öldürdüğü ve Hagmar Taburu'nun personel sayısının 2023'ten bu yana 6 katına ulaştığı belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının yayımladığı araştırma, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da sivil kıyafetler giyerek Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik silahlı saldırılarına katıldığını ortaya koydu.

Kanalın saha araştırmasında, İsrail ordusunda aktif görev yaptıkları ya da saldırılar esnasında askeri üniforma giydikleri tespit edilen Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin de 14 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin sivil giysilerle Filistin belde ve köylerine baskın düzenleyen İsrailli gruplara dahil olduğu aktarılan araştırmada, bu durumun askerler ile İsrailli silahlı gaspçıların sahada ayırt edilmesini imkansız kıldığına dikkat çekildi.

Hagmar Taburu'nun personel sayısı 6 katına çıkarıldı

Araştırmada, İsrail ordusuna bağlı yedek asker statüsündeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan "Hagmar Taburu"nun faaliyetlerine özel yer verildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana bu taburun personel sayısının 6 katına ulaştığı vurgulandı.

Taburun operasyonel görev tanımında köklü değişiklikler yaşandığına işaret edilirken, daha önce yalnızca yasa dışı yerleşim yerlerini korumakla mükellef olan yapının, Filistin köy ve beldelerine düzenlenen saldırılara doğrudan öncülük ve destek vermeye başladığı aktarıldı.

Araştırmada görüşlerine yer verilen güvenlik kaynakları, Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimcilerin ordu bünyesine dahil edilmesinin Filistinlilere ait kritik ve hassas güvenlik bilgilerine erişimlerini sağladığını belirtti.

Kaynaklar, bu kişilerin aynı zamanda devlet eliyle ruhsatlı silahlar edindiğini ve yoğun askeri eğitim süreçlerinden geçirildiğini kaydetti.

Sivil kıyafetli askerlerin saldırıları belgelendi

Araştırma kapsamında, sivil giysili İsrail askerlerinin katıldığı Filistinlileri hedef alan saldırı vakaları somut delillerle kayıt altına alındı.

Belgelenen olaylardan birinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir tarım arazisine düzenlenen baskında yerleşimci kılığına giren bir İsrail askerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Söz konusu askerin İsrailli radikal gruplar arasında tanınan bir aktivist olduğu, ABD'nin 2024 yılında kendisine yaptırım uyguladığı ancak bu yaptırımların daha sonra kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Araştırmada ayrıca, yerleşimci kılığına giren başka bir İsrail askerinin Nablus kentinde zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırdığı anlara ilişkin kamera kayıtları da kamuoyuna sunuldu.

Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere 12 bin 506 saldırı düzenlendi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail'in Gazze saldırılarını başlattığı Ekim 2023 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 12 bin 506 saldırı gerçekleştirdi.

Söz konusu saldırılarda 52 Filistinli yaşamını yitirirken, Filistinlilere ait mülk, konut ve tarlalarda 890 yangın çıkarıldı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimcilerin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria genelinde saldırı ve ihlallerini tırmandırdığı gözlendi.

Bu saldırı ve ihlaller arasında öldürme, gözaltı, ev yıkımları, zorla yerinden etme, arazi gaspı ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi öne çıktı.

Filistin resmi verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 350 kişi yaralandı, 26 binden fazla Filistinli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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