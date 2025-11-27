Haberler

Akyurt'ta Vaaz Becerilerini Geliştirme Kursu Sona Erdi

Akyurt'ta Vaaz Becerilerini Geliştirme Kursu Sona Erdi
Güncelleme:
Ankara'nın Akyurt ilçesinde düzenlenen Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu sona erdi. 22 müftülük personeline yönelik gerçekleştirilen eğitim, vaaz hazırlama, sunum ve iletişim becerilerini güçlendirmeyi amaçladı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu sona erdi.

İlçe Müftülüğü tarafından, 22 müftülük personeline yönelik 17–27 Kasım'daki eğitim Seyyid Burhaneddin Camisi'nde gerçekleştirildi.

Yetkililer, kursun din görevlilerinin vaaz hazırlama, sunum ve etkili iletişim becerilerini güçlendirdiğini belirtti.

Eğitim sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Emre Akkaya - Güncel
