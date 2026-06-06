Akyurt'ta 77 hafız adayı seviye tespit sınavına katıldı
Ankara Akyurt İlçe Müftülüğü, hafızlık eğitimi kapsamında 77 öğrencinin katılımıyla seviye tespit sınavı düzenledi. Sınavı geçen öğrenciler 12 Haziran'da mülakata alınacak.
Ankara'nın Akyurt İlçe Müftülüğü bünyesinde yürütülen hafızlık eğitimine yönelik çalışmalar kapsamında hafızlık hazırlık sınıflarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen seviye tespit sınavı gerçekleştirildi.
Akyurt Müftülüğü Külliyesi'nin hizmete açılmasının ardından hafızlık eğitimine yoğun ilgi gösterildi. İlçe genelindeki okullarda yapılan tanıtım faaliyetlerinin ardından kayıt yaptıran 90 kız ve erkek öğrenciden 77'si seviye tespit sınavına katıldı.
Tamamı 4. sınıftan 5. sınıfa geçen öğrencilerden oluşan hafız adayları için düzenlenen sınav, 6 farklı sınıfta uygulandı.
Seviye tespit sınavına katılan öğrenciler 12 Haziran Cuma günü saat 09.30'da gerçekleştirilecek mülakata alınacak.