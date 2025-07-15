Akyurt'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Akyurt'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Merkez Camisi'nde düzenlenen programda şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği programa, Kaymakam Hamit Genç, Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Müftüsü Adem Yıldız ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Emre Akkaya - Güncel
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