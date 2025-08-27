Akyazı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Salihiye Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Salihiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye personeli sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel