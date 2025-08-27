Akyazı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Akyazı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Salihiye Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Salihiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye personeli sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı! Galatasaray'ı kara kara düşündüren bir deplasman var

Galatasaray'ı kara kara düşündüren bir deplasman var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.