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Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Madanoğlu İlkokulu'nda Okul Müdürü Bülent Gündüz ve Din Kültürü Öğretmeni Naime Galip Yıldırım'ın 2 gün arayla hayatını kaybetti. İki eğitimcinin de kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Madanoğlu İlkokulu'nda görev yapan Okul Müdürü Bülent Gündüz (46) 12 Mayıs'ta, Din Kültürü Öğretmeni Naime Galip Yıldırım (34) ise bugün kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı okulda 2 gün arayla yaşanan kayıplar, hem eğitim camiasında hem de öğrenci ve veliler arasında büyük üzüntü yarattı.

OKUL MÜDÜRÜ VE ÖĞRETMEN KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Madanoğlu İlkokulu, 2 gün arayla iki eğitimcinin kaybıyla sarsıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde yaklaşık 1 aydır kanser tedavisi gören Madanoğlu İlkokulu Müdürü Bülent Gündüz, 2 gün önce hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi görev yaptığı okulda yapılan törenin ardından Ankara Şereflikoçhisar'da toprağa verildi.

Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

2 GÜN ARAYLA HAYATINI KAYBETTİLER

Müdür Gündüz'ün vefatı okulda büyük üzüntü yaratırken, bugün alınan bir başka vefat haberi ile acılar ikiye katlandı. Aynı okulda Din Kültürü Öğretmeni olarak görev yapan Naime Galip Yıldırım da yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. İstanbul'daki özel bir hastanede bir süredir tedavi gören 2 çocuk annesi Yıldırım, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Madanoğlu İlkokulu'nda görev yapan Gündüz ve Yıldırım'ın art arda vefatları, hem eğitim camiasında hem de öğrenci ve veliler arasında büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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