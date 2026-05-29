Haberler

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri cezaevinden bayram izniyle çıkan hükümlü 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen hükümlü 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Akyazı'ya bağlı Karaçalılık mevkisinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Osman D. ile Selim D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağından yaralanan Osman D.'nin cezaevinden bayram iznine çıktığı öğrenildi. Jandarma, olaya karışanların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi

İran, ABD uçağını düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filip Kostic, ligin yeni ekibine transfer oluyor

Ligin yeni takımına transfer oluyor
Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor

Evleniyorlar!
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu

Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı dünyaca ünlü forvet de belli oldu
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
Kılıçdaroğlu için 'Kahraman Kemal' afişleri hazırlanıyor

İşte cumartesi günü için hazırlanan afişler
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?