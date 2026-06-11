Sakarya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Karacasu Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 06 AAZ 576 plakalı otomobil ile E.Y'nin kullandığı 54 ANE 405 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım