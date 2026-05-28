Haberler

Kayalıklarda mahsur kalan kişiyi, itfaiye kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan kişiyi, itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanda dengesini kaybederek kayalıklar arasına düşen ve yaralanan İ.D.D., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ormanda düştüğü kayalıklarda mahsur kalan yaralı İ.D.D., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Altındere Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda dolaşan İ.D.D. dengesini kaybedip kayaların arasına düşerek yaralandı. Düştüğü yerde sıkışan İ.D.D.'nin yanında bulunan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan İ.D.D.'yi sıkıştığı yerden çıkartırken, ormanda tarım aracının olduğu alana kadar sedye ile taşıdı. Patpat olarak bilinen tarım aracıyla ambulansın yanına götürülen İ.D.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir

Tedesco geri dönebilir!
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!

''Vatanım orası'' dedi, Türkiye'yi seçti
Bayram eğlencesi kabusa döndü: Metrelerce yüksekte baş aşağı asılı kaldılar

Metrelerce yükseklikte ölümle burun buruna! Bayramı zehir ettiler
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
Filip Kostic, ligin yeni ekibine transfer oluyor

Ligin yeni takımına transfer oluyor
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı