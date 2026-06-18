Akyazı'da ortaokul öğrencilerinden sıfır atık, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalı drama

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ortaokul öğrencilerinin hazırladığı sıfır atık, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalı drama gösterisi sergilendi.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen programda, Akyazı Küçücek Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Rahime Şener'in koordinatörlüğünde geri dönüştürülebilir atıklardan hazırladıkları kostümleriyle sahneye çıktı.

Çevre kirliliği ve küresel iklim krizine dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları drama gösterisini sunan öğrencilerin ayrıca, araba lastiklerinden yapılan masa ve sandalyeler, plastik ve cam şişe kapaklarından tasarlanan çantalar ile kağıt atıklardan ürettikleri eşyalar da salonda ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Program, gösteride görev alan öğrencilere katılım belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.