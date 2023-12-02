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Akyazı'da Bahçe Düzenlerken Rahatsızlanan Kişi Yaşamını Yitirdi

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bahçe düzenlerken rahatsızlanan İbrahim Ç, hayatını kaybetti. İbrahim Ç'nin kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bahçe düzenlerken rahatsızlanan kişi yaşamını yitirdi.

Fatih Mahallesi'nde bahçe düzenlemesi yapan İbrahim Ç, rahatsızlanarak yere düştü.

Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, İbrahim Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen İbrahim Ç'nin cenazesi, incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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