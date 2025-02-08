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Akyaka Sahilinde Deniz Suyu 30 Metre Çekildi

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Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi. Uzmanlar bu durumu gel-git olaylarına bağlıyor ve vatandaşların panik yapmamalarını tavsiye ediyor.

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.

"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, sahildeki deniz suyu çekilmesinin gel-git olayından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.

Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca birkaç gündür deniz çekilmelerinin görüldüğünü aktaran Özçelik, bir yandan da Santorini Adası'nda yaşanan depremler görülünce vatandaşlarda bir endişe oluştuğunu kaydetti.

Deniz çekilmelerini en çok etkileyen hususun gezegensel çekim kuvvetleri olduğundan bahseden Özçelik, "Bunların en başında da ayın ve güneşin hareketleri meydana geliyor. Bazı dönemlerde daha belirgin hale gelebiliyor. Bazı kıyılarımızda rüzgar etkisiyle birleşince bu etkilerin daha belirgin olduğunu görüyoruz. Litarütüre baktığımız zaman şiddetli depremlerle deniz çekilmeleri arasında ciddi ilişkiye rastlayamıyoruz. Şu an için korkulacak bir durum olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Özçelik, bu durumun depremle ilgisinin bulunmadığını, vatandaşların panik yaşamasına gerek olmadığını ifade etti.

Akyaka sahilinde suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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