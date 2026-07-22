ROKETSAN'dan AKYA torpidosu başarılı atış
ROKETSAN tarafından geliştirilen AKYA torpidosu, DENİZKURDU-II 2026 Tatbikatı'nda TCG Sakarya denizaltısından ateşlenerek hedef gemiyi tam isabetle imha etti.
ROKETSAN tarafından geliştirilen AKYA torpidosu, DENİZKURDU-II 2026 Tatbikatı kapsamında TCG Sakarya denizaltısından ateşlenerek hedefi başarıyla imha etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosu, DENİZKURDU-II 2026 Tatbikatı kapsamında TCG Sakarya denizaltısından hedef gemi M/G Sokullu Mehmet Paşa'ya başarıyla ateşlendi. Tam isabet sağlayan AKYA, hedefi başarıyla imha etti. Bakanlıktan, tatbikat kapsamında gerçekleştirilen atışa ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı