ROKETSAN'dan AKYA torpidosu başarılı atış

ROKETSAN tarafından geliştirilen AKYA torpidosu, DENİZKURDU-II 2026 Tatbikatı kapsamında TCG Sakarya denizaltısından ateşlenerek hedefi başarıyla imha etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosu, DENİZKURDU-II 2026 Tatbikatı kapsamında TCG Sakarya denizaltısından hedef gemi M/G Sokullu Mehmet Paşa'ya başarıyla ateşlendi. Tam isabet sağlayan AKYA, hedefi başarıyla imha etti. Bakanlıktan, tatbikat kapsamında gerçekleştirilen atışa ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı