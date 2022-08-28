Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aktivistler ölen dağcı arkadaşları anısına Süphan Dağına tırmandılar

Güncel Haberler

Aktivistler ölen dağcı arkadaşları anısına Süphan Dağına tırmandılarBİTLİS Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, ölen dağcı Tarık Bünyamin Kaya'nın anısına 4058 rakımlı Süphan Dağına tırmandılar.

Aktivistler ölen dağcı arkadaşları anısına Süphan Dağına tırmandılar

BİTLİS Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, ölen dağcı Tarık Bünyamin Kaya'nın anısına 4058 rakımlı Süphan Dağına tırmandılar.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, ölen dağcı Tarık Bünyamin Kaya'nın anısına Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4058 rakımlı Türkiye'nin en yüksek 3 'üncü dağı olan Süphan Dağına tırmanış düzenledi.

Tırmanışla ilgili bilgi veren Vangölü Aktivistleri Derneği başkanı Dr.Erdogan Özel, "Türkiye dağcılık federasyonu üyesi olan Tarık Bünyamin Kaya'nın anısına 4058 rakımlı Türkiye'nin en yüksek 3 'üncü dağı olan Süphan Dağına tırmanış gerçekleştirdik.11. kez yaptığımız Süphan Dağı zirve tırmanışında yol arkadaşımız, üyemiz, çalışmalarımızda yer alan ve aynı zamanda Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi olan Tarık Bünyamin Kaya'yı rahmetle anıyoruz. Bundan sonraki Süphan Dağı tırmanışlarımızı Tarık Bünyamin Kaya anısına yapacağız ve adını yaşatacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Güncel

Bünyamin Kaya Toros Dağları Türkiye Bitlis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title