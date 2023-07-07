Ardahan'ın Çıldır İlçesi Aktaş Sınır Kapısı'nda vergi oranları artışı nedeniyle cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın yükseltilmesi kararı, vatandaşların yoğun bir şekilde sınır kapısına akın etmesine neden oldu.

Aktaş Sınır Kapısı'nda telefon kuyruğu

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır İlçesi Aktaş Sınır Kapısı'nda Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılması kararı üzerine yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin Gürcistan'a açılan kapılarından birisi olan Çıldır Aktaş Sınır Kapısı 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşların telaşına ve kuyruğuna sahne oldu.

Ardahan'ın ilçeleri ve çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş sınır kapısından giriş çıkış yaparak vergi artışından kurtulmak istedi. aktaş sınır kapısında belki de tarihinin en yoğun günü yaşandı.