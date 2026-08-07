Aktaş Barajı İzmir'de 15 Bin 800 Dekar Alanı Sulama İmkanına Kavuşturdu

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Aktaş Barajı ile bölgedeki 15 bin 800 dekar alanın sulama imkanına kavuştuğunu bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Küçük Menderes Ovası'na son 23 yılda 11 depolama tesis inşa edildiğini, 360 milyon metreküp depolama hacmine ulaşıldığını ve 205 bin dekar arazinin de borulu basınçlı modern sistemle sulandığını belirtti.

Küçük Menderes tarımını ayağa kaldıran projelerden birinin de Ödemiş Aktaş Barajı ve Sulaması Projesi olduğunu vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Aktaş Barajı ile bölgedeki 15 bin 800 dekar alanın sulama imkanına kavuştu. Yine sulu tarıma geçilmesiyle üreticiler 15 bin 800 dekar arazide yılda 2-3 hatta 4 kez dikim yapabilir hale geldi. Ürün çeşitliliği arttı. Dekar başına verim yüzde 40-60 arasında yükseldi. Sulama maliyetleri ise ciddi miktarda azaldı. Ödemiş Aktaş Projesi sayesinde bölge üreticimizin cebine bu yaz 264 milyon lira daha fazla girecek. Ayrıca 1420 kişiye de istihdam olanağı sağlanacak. Dolayısıyla barajın üreticilerimiz için 'can suyu' olduğunu söyleyebiliriz. Değişen iklim koşulları nedeniyle pek çok yerde olduğu gibi Küçük Menderes Havzası'nda da üreticinin en büyük sıkıntısı kuraklıktı. Beydağ Barajı Sulaması Projesi'nde 2 yıl önce günde 1 milyon 200 metreküp su kullanılıyordu. 29 gün süren sulama sezonu 72 güne çıktı. Ciddi su tasarrufu sağlandı. Aktaş Barajı Sulama Projesi'nde de bu yaz uzun bir sulama sezonu geçireceğimizi tahmin ediyorum."

Balta, Aktaş Barajı'nın 44,38 milyon metreküp depolama hacmine sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: AA