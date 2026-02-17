Isparta'da derede erkek cesedi bulundu
Isparta'nın Aksu ilçesindeki Karacahisar Deresi'nde, 77 yaşındaki Mehmet Tokmak'a ait olduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Isparta'nın Aksu ilçesindeki derede erkek cesedi bulundu.
Karacahisar Deresi kenarındaki ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dereden çıkarılan kişinin bölgede yaşayan 77 yaşındaki Mehmet Tokmak'a ait olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Tokmak'ın cenazesi otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA " / " + Bahadır Arıcı -