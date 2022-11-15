Akşener'in ziyaretine damga vuran an! Sandalye kırılınca yanındaki isim kendini yerde buldu

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Adana'ya giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir derneği ziyaret etti. Akşener ve heyetinin ziyaretinde ilginç bir de sahne yaşandı. Akşener'in yanına oturmak isteyen İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu'nun sandalyesi kırıldı. İYİ Partili il başkanı bir anda yere düştü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana ziyaretleri kapsamında bir dernek ziyaretinde bulundu. Akşener'in gezisine o sırada yaşanan ilginç bir an damga vurdu.

BİR ANDA SANDALYEDEN DÜŞTÜ

Akşener ve beraberindeki heyet, ziyaret sırasında hep birlikte bir masaya oturdu. İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu'nun Akşener'in yanına oturduğu anda sandalye kırıldı. Yere düşen Boyvadaoğlu, büyük bir korku yaşanmasına neden oldu. Akşener dahil herkesin yüreği ağzına gelirken kısa sürede ayağa kalkan Boyvadaoğlu, başka bir sandalyeye oturdu. Toplantı kaldığı yerden devam etti.

KISA SÜREDE YAYILDI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, kullanıcılar tarafından Twitter'da paylaşıldı. Boyvadaoğlu'nun sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.