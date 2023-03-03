Akşener'in 'İYİ Parti bir tercihe zorlanmıştır' sözlerine DEVA Partisi'nden yanıt: İtham edici açıklamalar doğru olmadı

6'lı Masa'dan kalkan Meral Akşener'in "İYİ Parti bir tercihe zorlanmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz." sözlerine DEVA Partisi'nden yanıt geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Hiçbir parti, politik duruşunun ve parti tabanlarının kabul etmeyeceği bir tutuma zorlanmadı. Karşılıklı saygıyı esas alan böyle bir çalışma usulünde tabiatı gereği dayatma söz konusu olmayacağı açıktır. Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır." denildi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak 6'lı Masa'dan kalktı. Akşener yaptığı açıklamada, "İYİ Parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Dün toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun adı adaylık için beyan edildi. Biz ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını andık. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi. Akşener'in dayatma çıkışına DEVA Partisi'nden yanıt geldi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın sosyal medyadan paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

12 Şubat 2022 tarihinden bu yana altı siyasi parti olarak, karşılıklı anlayış içinde özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti inşa etme hedefiyle önemli adımlar attık. Tüm süreç boyunca yürüttüğümüz çalışmaları; milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getireceği inancıyla ortak akıl, istişare ve uzlaşma ile sürdürdük.

"BU AÇIKLAMALAR DOĞRU OLMAMIŞTIR"

En önemlisi de çalışmalarımızı, katılımcılık ve demokrasi kültürünün bir gereği olarak altı siyasi partinin tam mutabakatının esas alındığı bir zemin üzerinde yürüttük. Hiçbir siyasi parti, politik duruşunun ve parti tabanlarının kabul etmeyeceği bir tutuma zorlanmadı. Karşılıklı saygıyı esas alan böyle bir çalışma usulünde tabiatı gereği dayatma söz konusu olmayacağı açıktır. Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır.

"DEVA PARTİSİ OLARAK TÜM ÇABAYI ORTAYA KOYDUK"

DEVA Partisi olarak, ilk günden itibaren samimiyet ve gayret ile elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyduk. Bu iş birliğinin başarılı olmasının; ekonomik krizin derinliğinde boğulan, adalete susamış, onurlu bir şekilde yaşama hakkı elinden alınmış, ağır bir deprem felaketi ile karşı karşıya kalmış halkımızın rahat bir nefes alabilmesinin yegâne yolu olduğu inancıyla hareket ettik.

"BU TARİHİ SÜREÇTE HEPİMİZE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR"

Biz, milletimizin hak ettiği tam demokratik bir yönetim anlayışını hâkim kılmak için ortaya koyduğumuz çalışmaların arkasındayız. Bu tarihi süreçte, hepimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye'yi içine düştüğü bu karanlık tablodan çıkartmak ve otoriter anlayıştan kurtarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."