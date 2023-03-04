Belediye başkanlarıyla buluşmaya gelen Akşener'i göreve geri dönen Cihan Paçacı karşıladı

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu açıklamalarıyla 6'lı masada kriz yaratan Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla toplantı yapmak üzere İyi Parti Genel Merkezi Ek Binası'na geldi. Akşener'i, Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından göreve geri dönen Cihan Paçacı karşıladı.

6'lı Masa'nın son toplantısında 5 siyasi partinin görüşünün aksine Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, kameralar karşısında yaptığı açıklamalarla büyük kriz yaratmıştı. Akşener, adaylık konusunda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda bulunmuş ancak iki isim de akşam saatlerinde yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'na destek vermişti.

AKŞENER'İ GÖREVE DÖNEN PAÇACI KARŞILADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu. Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim." diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.

PAÇACI, KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle istifa eden Paçacı şunları söylemişti: "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var"