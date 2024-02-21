Meral Akşener: Gençlerin 5 yılını çalmak 1 yıl 15 gün ceza mı?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in görev yaptığı dönemde soruların sızdırılması ve terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla yargılandığı davada aldığı cezaya ilişkin "Bu kepazelik vesileyle öğrenmiş olduk ki ülkemizde, gençlerin 5 yılını çalmanın cezası 1 yıl 15 gün ediyormuş. FETÖ'nün devlet kurumlarına sızmasına yardım ve yataklık etmenin cezası 1 yıl 15 gün ediyormuş. Milletin hakkına girmenin, emeğini çalmanın, ahını almanın cezası 1 yıl 15 gün ediyormuş. Yuh olsun, yazıklar olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in sınav sorularının sızdırılması ve FETÖ üyeliğiyle suçlandığı davada 1 yıl 15 gün hapis cezası verilmesini değerlendiren Akşener, şöyle konuştu:

"Bilirkişi raporu ortadayken; bu kişi, soruların çalınmasından, ne oldu da aklandı? Başında bulunduğu kurumun; FETÖ'ye çalışmasından, ne oldu da aklandı? 5 yıl boyunca, gençlerin geleceğiyle oynanmasından ne oldu da aklandı? Değerli arkadaşlarım, burada asıl yapılmak istenen ne biliyor musunuz? Her zaman yaptıkları gibi ucu kendilerine dokunan bir meseleyi daha sulandırmak. Yapılan aslında, Ali Demir'i aklamak değil, suçun cinsini değiştirip olayın üzerini örtmek. Yani işlenen suçu, bir terör örgütünün devletimizin tüm kurumlarına sızmasına yol vermek olarak değil; AK Parti'nin, alışık olduğu 'akraba kayırmak' veya 'eşine ihale vermek' gibi 'görevini kötüye kullanma' suçu olarak gösterip 1 yıl 15 gün ceza vererek; meseleyi, oldu bittiye getirip kapatmak. Biz de bu kepazelik vesileyle, öğrenmiş olduk ki ülkemizde, gençlerin 5 yılını çalmanın cezası 1 yıl 15 gün ediyormuş. FETÖ'nün devlet kurumlarına sızmasına yardım ve yataklık etmenin cezası 1 yıl 15 gün ediyormuş. Milletin hakkına girmenin, emeğini çalmanın, ahını almanın cezası 1 yıl 15 gün ediyormuş. Yuh olsun, yazıklar olsun. Ama ben şimdiden söyleyeyim: Belli ki birileri, ülkemize ve milletimize yapılan ihanetleri unutturmanın peşinde. Belli ki birileri, ordumuza kumpas kuranları, milletimize silah doğrultanları, şehitlerimizin katillerini affetme peşinde. Belli ki birileri, dünkü düşmanlardan, yeni dostlar türetme peşinde. O yüzden, herkes iyi bilsin ki onlar unutsa da biz unutmayacağız. Onlar unutturmaya çalışsa da biz unutturmayacağız. Onlar affetse de biz asla affetmeyeceğiz. Milletimiz, asla affetmeyecek. Bu vatanın şerefli evlatları, asla affetmeyecek."