Akşener Emekçilerin 1 Mayıs'ını Kutladı: 'Emeğimizin Kıymetinin Bilindiği Bir Türkiye'ye Az Kaldı'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü "Emeğinizin kıymetinin bilindiği ve hakkınızın korunduğu bir Türkiye'ye çok az kaldı" mesajıyla kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Akşener'in mesajı şöyle:

"Ülkemizin kalkınmasında, üretiminde ve sanayisinde; gecesini gündüzüne katan, alnının teriyle, bileğinin gücüyle çalışan tüm emekçilerimizin; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emeğinizin kıymetinin bilindiği ve hakkınızın korunduğu bir Türkiye'ye çok az kaldı."