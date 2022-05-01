Akşener Emekçilerin 1 Mayıs'ını Kutladı: "Emeğimizin Kıymetinin Bilindiği Bir Türkiye'ye Az Kaldı"
ANKA - Tamer Arda Erşin - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü “Emeğinizin kıymetinin bilindiği ve hakkınızın korunduğu bir Türkiye'ye çok az kaldı” mesajıyla kutladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü "Emeğinizin kıymetinin bilindiği ve hakkınızın korunduğu bir Türkiye'ye çok az kaldı" mesajıyla kutladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Akşener'in mesajı şöyle:
"Ülkemizin kalkınmasında, üretiminde ve sanayisinde; gecesini gündüzüne katan, alnının teriyle, bileğinin gücüyle çalışan tüm emekçilerimizin; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emeğinizin kıymetinin bilindiği ve hakkınızın korunduğu bir Türkiye'ye çok az kaldı."
ANKA / Tamer Arda Erşin - Güncel