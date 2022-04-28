Akşener'e Derdini Anlatırken Gözyaşlarını Tutamayan Döner Ustası: "Ocağın Karşısında Çalışıyorum, Emekli Maaşım Yetmiyor"

ANTALYA (ANKA) - Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: FATİH NAZIM EFE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bir döner ustası, Akşener'e yaşadıkları sorunları anlatırken gözyaşlarını tutamadı ve "Ocağın karşısında çalışıyorum, emekli maaşım yetmiyor. 61 yaşında adamım; yazık, günah değil mi bana? Yatıp istirahat etmem lazım değil mi? 2 bin 500 liraya 8 saat ocağın karşısında çalışıyorum, 8 saat; yazık değil mi, günah değil mi? Bu emekliler hala Erdoğan'a oy veriyorlarsa müstehaktır, helal olsun onlara, daha beter olsunlar" dedi.

Meral Akşener, bugün Muratpaşa'da esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Akşener, ziyaret ettiği saatçiye, "Ben, uzun zamandır esnaf geziyorum. İlk Antalya'dan başladım, daha pandemi yoktu. Dışarıda siyasi konuşmalar yapıyorum ama dükkanların içinde yapmıyorum. Sizi gezme nedenim, 'Müşteri velinimet dediğiniz' için ekonominin bel kemiğisiniz, istihdam yaratıyorsunuz. İşler nasıl kardeşim" diye sordu.

"SABAHTAN BERİ HİÇ MÜŞTERİMİZ YOK, SİFTAH YOK"

Saatçi, "İşler iyi demek doğru olmaz, bütün Türkiye'de, dünyada büyük bir ekonomik sıkıntı var. Tabii Türkiye'de normalden daha fazla, bu bir gerçek. Ayakta durabilmenin peşindeyiz. Ayakta durursak ne mutlu bize. Bu süreci ne kadar kısa sürede atlatırsak bizim için o kadar iyi" yanıtını verdi.

Akşener'in "Sabahtan beri kaç müşteriniz oldu" diye sorması üzerine saatçi, "Sabahtan beri hiç müşterimiz yok, siftah yok" diye konuştu.

Akşener'in, "Anlamaya çalıştığım şey, müşterinin alım gücü nasıl burada" diye sorduğu saatçi, "Çok düşük, bunun aksini söylemek doğru olmaz. İnsanların maddi gücü minimum seviyeye iniyor" yanıtını verdi.

"OCAĞIN KARŞISINDA ÇALIŞIYORUM, EMEKLİ MAAŞIM YETMİYOR"

Akşener'in ziyaret ettiği bir lokantadaki döner ustası ise gözyaşlarını tutamayarak şunları söyledi:

"Ocağın karşısında çalışıyorum, emekli maaşım yetmiyor. 61 yaşında adamım; yazık, günah değil mi bana? Yatıp istirahat etmem lazım değil mi? 2 bin 500 liraya 8 saat ocağın karşısında çalışıyorum, 8 saat; yazık değil mi, günah değil mi? Bu emekliler hala Erdoğan'a oy veriyorlarsa müstehaktır, helal olsun onlara, daha beter olsunlar."