Akşener'den Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili sessizliğini bozdu: Anasının ak sütü gibi helaldir

Millet İttifakı'nın ortaklarından İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Muharrem İnce'nin adaylığı ile ilgili konuştu. İnce'nin linç edilmesini doğru bulmadığını belirten Akşener, "Millet İttifakı'nın içinde yer almasını isterdim ama CHP'den kopmuş bir arkadaşımız olduğu için CHP'nin getirmesi gereken bir durumdu, memnuniyet duyardım. Sayın İnce'nin bir linçe tabi tutulmasını doğru bulmuyorum. Sayın İnce ve Oğan'ın aday olma hakları analarının ak sütü gibi helaldir." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tv100 canlı yayınında Ece Üner'in sorularını yanıtladı. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin aday olmasıyla ilgili konuşan Akşener, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"LİNÇ EDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Muharrem İnce'nin lince uğramasını doğru bulmadığını belirten Akşener, "Millet İttifakı'nın içinde yer almasını isterdim ama CHP'den kopmuş bir arkadaşımız olduğu için CHP'nin getirmesi gereken bir durumdu, memnuniyet duyardım. Sayın İnce'nin bir linçe tabi tutulmasını doğru bulmuyorum." dedi.

"ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR"

Akşener sözlerine şöyle devam etti: "Sayın İnce ve Oğan'ın aday olma hakları analarının ak sütü gibi helaldir. Kuralları yerine getirmiş Türkiye'de yaşayan her bir vatandaş cumhurbaşkanı adayı olma hakkında sahiptir. Yüzer bin imza ile aday oldular. Bu saygı duyulacak bir iştir. Sayın İnce'nin lince tabi tutulmasını doğru bulmuyorum. İnce'nin oyları hakkında bir bilgim yok."

NE OLMUŞTU?

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı olan ilk isim olmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ancak adaylıktan çekilmeyen İnce, özellikle muhalif seçmen tarafından oyları böleceğine yönelik eleştirilerin hedefi oldu. Tüm eleştirilere rağmen geri adım atmayan İnce, adaylıktan vazgeçmeyeceğini söyledi.