Seçim startını resmen verdiler! Akşener'den ilk seçim videosunda İmamoğlu detayı dikkat çekti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde iletişim kampanyasının ilk videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi ve sosyal medya düzenlemesi konularına vurgu yapılırken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun hapis cezası da geniş yer buldu. Videonun sonunda ise Akşener ve İmamoğlu'nun sarıldığı görüntüle rve Akşener'in "Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler!" sözleri yer aldı.

Türkiye artık ayların kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, siyasi partiler de seçim kampanyalarının startını vermeye başladı. Bu anlamda 6'lı Masa üyelerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Devlete Millet Yakışır" kampanyasını başlattı. Türkiye genelindeki kampanyaya ilişkin bilboardlara çeşitli fotoğraflar asılırken, İstanbul'da ise Akşener'şn İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane mitingindeki birlikte yer aldığı fotoğraflar kullanıldı.

VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Akşener, kampanyanın videosunu sosyal medya hesabından "20 yıldır ülkemizi esir alan bu adaletsiz düzeni; milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz! Çünkü DevleteAdaletYakışır!" notuyla paylaştı.

İMAMOĞLU, GENİŞ YER BULDU

Videoda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarının maaşları ve kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen 'Dezenformasyon Yasası' konuları ele alındı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına geniş ayırıldı.

SARAÇHANE'DEKİ SÖZLERİNİ KULLANDI

Videonun sonunda ise kampanyanın İstanbul özelindeki billboardlarına yansıyan Akşener ve İmamoğlu'nun fotoğrafı ve Meral Akşener'in; "Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler!" sözleri yer aldı.