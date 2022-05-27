Akşener'den '27 Mayıs' Mesajı: "Millî İrademize Saldırmaya, Demokrasimize Leke Sürmeye Çalışan Tüm Eller; Er ya da Geç Kırılmıştır" - Haberler

Akşener'den '27 Mayıs' Mesajı: "Millî İrademize Saldırmaya, Demokrasimize Leke Sürmeye Çalışan Tüm Eller; Er ya da Geç Kırılmıştır"
ANKA - Burcu Kahriman - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda “Millî irademize saldırmaya, demokrasimize leke sürmeye çalışan tüm eller; er ya da geç kırılmıştır” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda "Milli irademize saldırmaya, demokrasimize leke sürmeye çalışan tüm eller; er ya da geç kırılmıştır" dedi.
Akşener, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Akşener'in paylaşımı şöyle:
"Milli irademize saldırmaya, demokrasimize leke sürmeye çalışan tüm eller; er ya da geç kırılmıştır. 27Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde; Demokrasi şehitlerimiz; merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum."
ANKA / Burcu Kahriman - Güncel