Akşener, Ankara'da Sanayi Sitesi İşçileri ile İftarda Bir Araya Geldi
ANKA - Sinan Tartanoğlu - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Şaşmaz Sanayi Sitesi çalışanı çırak ve kalfalarla iftar yemeğinde bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Şaşmaz Sanayi Sitesi çalışanı çırak ve kalfalarla iftar yemeğinde bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara'da; Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde çalışan çırak ve kalfalarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Akşener, sanayi sitesi işçileri ile sohbet etti. İftar yemeğinin ardından işçilerle fotoğraf çektirdi.
ANKA / Sinan Tartanoğlu - Güncel