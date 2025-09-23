Akseki - Seydişehir Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini bağlayan yol, patlatmalı çalışma nedeniyle kapatıldıktan yaklaşık 6 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan ve patlatmalı yol çalışması nedeniyle kapatılan yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Karayolları ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında yol, saat 11.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.
Yaklaşık 6 saat sonra çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
