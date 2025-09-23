Haberler

Akseki - Seydişehir Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Güncelleme:
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini bağlayan yol, patlatmalı çalışma nedeniyle kapatıldıktan yaklaşık 6 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Karayolları ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında yol, saat 11.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.

Yaklaşık 6 saat sonra çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
