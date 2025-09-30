Akseki-Seydişehir Kara Yolu Patlatmalı Çalışma Nedeniyle Kapalı
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini bağlayan kara yolu, patlatmalı yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çalışmaların yaklaşık 7 saat süreceği ve sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, bugün yapılan patlatmalı yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Karayolları ekiplerince, Akseki-Seydişehir kara yolunda güvenlik önlemleri alınarak patlatmalı yol çalışması gerçekleştiriliyor.
Saat 10.00 itibarıyla trafiğe kapatılan yolun yaklaşık 7 saat ulaşıma kapalı olacağı bildirildi.
Yetkililer, alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda sürücüleri uyardı.
Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel