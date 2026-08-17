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Akseki'de Yaz Kuran Kursları Kapanış Programı

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Antalya Akseki'de yaz Kuran kursları öğrencileri için stadyumda kapanış etkinliği düzenlendi. İlahi, şiir ve tiyatro gösterileri sunuldu, öğrencilere hediyeler verildi. Protokol üyeleri ve aileler katıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaz Kuran kurslarına katılan öğrenciler için kapanış programı düzenlendi.

Yaz Kuran kurslarına devam eden öğrencilerin Kuran-ı Kerim eğitiminin yanı sıra dini ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan program Akseki Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Program kapsamında, öğrenciler ilahi, şiir ve tiyatro gösterileri sundu.

İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özgün Türkmen, yaz Kurkan kurslarının çocukların dini bilgilerini öğrenmelerinin yanı sıra güzel ahlak, kardeşlik ve paylaşma duygularının gelişmesine katkı sağladığını ifade ederek, emeği geçen din görevlilerine, ailelere ve öğrencilere teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Zübeyir Aksoy ise kurslara yoğun katılım gösteren öğrencileri kutlayarak, "Çocuklarımızın camilerimizde Kuran-ı Kerim'i öğrenmeleri, güzel vakit geçirmeleri ve çeşitli etkinliklerle kendilerini ifade etmeleri bizler için büyük mutluluk. Öğrencilerimizin bu gayretlerinin hayatları boyunca devam etmesini diliyorum." dedi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere hediyeler verildi.

Programa, Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özgün Türkmen, İlçe Müftüsü Zübeyir Aksoy, ilçe protokolü, kent sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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