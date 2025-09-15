Akseki'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

ANTALYA'nın Akseki ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Akseki-Manavgat kara yolunun Manayıt mevkisi yakınlarında meydana geldi. K.U.'nun direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçip E.B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışmasıyla kurtarılabildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye götürülen yaralılar, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.