Akseki'de öğrenciler tarihi kervan ve göç yolunda Cumhuriyet için yürüdü

Akseki'de öğrenciler tarihi kervan ve göç yolunda Cumhuriyet için yürüdü
Güncelleme:
Antalya'nın Akseki ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı kutlamaları kapsamında, tarihi kervan ve göç yolunda yürüyüş düzenlendi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı kutlamaları kapsamında, tarihi kervan ve göç yolunda yürüyüş düzenlendi.

Akseki Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan kortej, tarihte ticaret yolu olarak kullanılan İpek Yolu'nun Alanya ile Konya etabında yer alan antik yolda yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, marşlar ve şarkılar eşliğinde yaklaşık 4 kilometrelik parkuru tamamladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel'in de katıldığı yürüyüşte, doğal güzellikleri ile öne çıkan antik güzergah, Türk bayrakları ile renklendi.

Yürüyüş, 600 yıllık tarihi Sarıhacılar Camisi ile Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan yaklaşık 400 yıllık düğmeli evlerin de bulunduğu Sarıhacılar Mahallesi'nde sona erdi.

Buradaki tarihi caminin önünde toplanan öğrenciler, Cumhuriyet coşkusunu yansıtan marşlar seslendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akbel, yaptığı açıklamada, "Bizlere bu kutlu mirası bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Akseki Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Akbel ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitler adına anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Akseki Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Fadıl Mert Sevinç de Cumhuriyet'in 102. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını vurguladı.

