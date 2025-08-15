Akseki'de Atık Pil Toplama Kampanyası Başarıyla Tamamlandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde atık pil toplama kampanyası başlatan öğretmen Şevki Yüksel ile öğrencisi Muhammet Şammat'a teşekkür belgesi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan atık pil toplama kampanyasında, 10 binden fazla atık pil toplayarak hem çevreye hem de geri dönüşüme büyük katkı sağlayan Şevki öğretmen ile özel eğitim öğrencisi Muhammet Şammat, başarılarının ardından ödüllendirildi.

Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel, Şevki Yüksel ile öğrencisi Muhammet Şammat'a teşekkür belgesi verdi.

Akbel, gösterdikleri duyarlılık ve özveriden dolayı öğretmen ve öğrencisini tebrik ederek, "Bu çalışma hem çevre bilincine hem de özel gereksinimli öğrencilerimizin sosyal hayata katılımına önemli bir örnek oldu." dedi.

Şevki Yüksel de projeyle hem doğayı korumayı hem de öğrencinin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Muhammet Şammat da "Pilleri çöpe atmayın, biriktirip kırmızı kutuya atın" çağrısında bulundu.

Şevki öğretmen ve öğrencisi Muhammet'in yürüttüğü kampanya kapsamında ilçedeki birçok noktaya atık pil toplama kutuları yerleştirilmiş, yaklaşık 250 kilogram ağırlığında 10 binden fazla atık pil geri dönüşüme kazandırılmıştı.