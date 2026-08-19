Haberler

Akseki'de Gurur: Oduncunun Oğlu Tıp Fakültesini Kazandı

Akseki'de Gurur: Oduncunun Oğlu Tıp Fakültesini Kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, YKS'de Türkiye derecesi yaparak Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazanan Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Başkan, azmin başarısını vurgularken, Ahmet iyi bir hekim olma hedefini dile getirdi.

Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettiği dereceyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

Geçimini ağaç kesim işçiliğiyle sağlayan Deniz ailesinin küçük oğlu Ahmet, sınavda sayısal puan türünde Türkiye 636'ncısı, eşit ağırlık puan türünde ise Türkiye 145'incisi oldu.

Akseki Belediye Başkanı Akca, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan başarılı öğrenciyi ve ailesini evlerinde ziyaret ederek, tebrik etti.

Akca, Ahmet'in başarısının ilçeye büyük bir gurur yaşattığını belirterek, "İmkanların değil, azmin, emeğin ve inancın başarıya ulaşmada belirleyici olduğunu Ahmet evladımız bizlere bir kez daha gösterdi. Kendisini ve her zaman yanında olan kıymetli ailesini gönülden kutluyorum. Yolun açık, geleceğin aydınlık olsun Ahmet. Akseki seninle gurur duyuyor." diye konuştu.

Ahmet Deniz de doktor olmak istediğini ifade ederek, "Bu başarıyı düzenli ve disiplinli çalışarak elde ettim. Ailem her zaman yanımda oldu ve bana büyük destek verdi. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesini kazandığım için çok mutluyum. İyi bir hekim olarak ülkeme ve insanlara faydalı olmak istiyorum. Başarımda emeği bulunan aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

Yanarak can veren tır şoförünün son görüntüleri ortaya çıktı
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

Bunu da gördük! Türkiye'den kaçırırken suçüstü yakalandılar

Genç sosyal medya fenomeninin motosiklet tutkusu sonunu getirdi

Tutkusu canından etti: Genç fenomene acı veda
Gülben Ergen gençken böyleymiş! “Okulun havalı kızı”

Gülben Ergen gençken böyleymiş! “Okulun havalı kızı”
Kilosu 600 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı

Kilosu 600 bin TL! Dikim başladı, hasadı ekimde